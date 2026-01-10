Forzaroma.info
Lazio, lo sfottò della Curva Sud dopo lo striscione (sbagliato) per Brigitte Bardot

La risposta dei tifosi romanisti all'errore degli ultras biancocelesti
Negli ultimi giorni aveva fatto il giro del web la foto dello striscione sbagliato (con una "e" di troppo) esposto dagli ultras della Lazio per ricordare Brigitte Bardot, icona del cinema scomparsa lo scorso 28 dicembre. E nel corso della gara tra Roma e Sassuolo, in Curva Sud è arrivato lo sfottò dei romanisti che hanno esposto proprio quella "E" di troppo (in "Au Revoire"), specificando: "Ritrovata a Ponte Milvio... chi l'avesse smarrita contatti P.zza Farnese 67".

