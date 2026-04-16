Che il matrimonio tra la Roma e Kostas Tsimikas sia destinato a concludersi non è più un mistero. Il terzino greco, arrivato in estate in prestito dal Liverpool, si appresta a disputare le ultime sei gare in giallorosso prima di fare ritorno in Inghilterra. A confermare la sua volontà di tornare a vestire la maglia dei Reds è arrivato anche un indizio social: Tsimikas ha infatti cambiato la foto profilo su Instagram, tornando a uno scatto che lo ritrae con i colori del Liverpool, al posto della precedente immagine in bianco e nero. D’altronde, fin dall’inizio della sua esperienza nella capitale, il greco non ha mai nascosto il forte legame con il club inglese. La bio del suo profilo, “Scouser in Rome” (letteralmente “ragazzo di Liverpool a Roma”), ne è la prova più evidente.