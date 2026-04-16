Trigoria, Ranieri e la battuta con Ndicka e Robinio Vaz. Poi l'abbraccio con Gasp

Mancano 6 partite alla fine del campionato ed è già tempo di bilanci, quantomeno per il videogame più noto tra gli appassionati di calcio, FC 26. Il prodotto di punta di EA Sports, come ogni anno, permette alla community di votare il proprio "Team of the Season" per ogni campionato. Da domani, sulla piattaforma, sarà disponibile quello relativo alla Serie A e ci sarà anche un po' di Roma. A partire da Mile Svilar, scelto come miglior portiere della stagione. Menzione anche per Ndicka, caposaldo della difesa giallorossa, e per Wesley che ha ripagato le attese alla sua prima annata in Italia.