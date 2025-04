Roma-Svilar prove di accordo, Steijn intriga Ghisolfi. Giovedì giallorossi in Vaticano

1 di 4 ROMA, NO ALL'INTER PER IL RINVIO. DOMANI VISITA IN VATICANO

È il giorno dopo delle ore convulse in cui si è deciso il destino delle tre partite in programma questo sabato 26 aprile, posticipate per i funerali di Papa Francesco. Tra le indiscrezioni anche il 'no' secco sia della Roma che del Napoli - addirittura pronto ad azioni legali - alla possibilità di giocare il big match tra l'Inter e i giallorossi a maggio come aveva chiesto Marotta. Invece si giocherà ufficialmente domenica alle ore 15 a San Siro, a causa appunto delle esequie del Pontefice a 20 anni di distanza da quelle del compianto Giovanni Paolo II. In quel caso slittò l'intero turno di Serie A(Udinese-Roma) nel weekend della sua morte e anche Sampdoria-Roma del 26 aprile quando furono celebrati appunto i funerali. La Lazio (oggi a Genova) domani sarà in Vaticano per omaggiare il Papa e come lei anche il club giallorosso.