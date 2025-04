Roma, in programma la visita in Vaticano per l’omaggio a Papa Francesco

Questa mattina la bara di Papa Francesco è stata traslata da Santa Marta alla Basilica San Pietro. Da oggi fino a venerdì i fedeli potranno salutare il pontefice mentre sabato alle 10 sono in programma i funerali. La Lazio (oggi a Genova) domani sarà in Vaticano per omaggiare il Papa. Anche la Roma ha in programma una visita ma la data non è stata ancora confermata. I giallorossi stanno infatti provando a organizzare l'invio delle loro delegazioni in visita per un ultimo saluto a Papa Francesco. L'ipotesi è quella di di giovedì 24 aprile. Sono attesi sviluppi nelle prossime ore.