Roma-Spezia, delirio giallorosso al gol di Pellegrini. Anche Dzeko esulta in tribuna

Una partita folle, decisa allo scadere dal gol di Pellegrini. La Roma batte 4-3 lo Spezia e dimentica per qualche ora l’enorme tensione accumulata negli ultimi giorni. E’ il capitano a salvare i giallorossi, con una rete che ha fatto letteralmente esplodere di gioia tutti i suoi compagni, corsi ad esultare in massa anche dalla panchina e stretti in un enorme abbraccio.

Si è unito, a distanza, anche Edin Dzeko: il bomber bosniaco si è alzato dal suo posto in tribuna per festeggiare, mostrando entusiasmo e attaccamento alla squadra nella gara più difficile della stagione. Il tema del rapporto con Fonseca, per il momento, può essere messo da parte.