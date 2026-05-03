Roma, speranza Champions: il calendario a confronto con Milan, Juventus e Como

Finisce un week end praticamente perfetto per la Roma. Il Como sabato ha pareggiato 0-o contro il Napoli, ma il risultato più sorprendente è quello della Juventus che sbatte contro il Verona e non va oltre l'1-1 in casa. Domani tocca ai giallorossi che affronteranno la Fiorentina all'Olimpico. La squadra di Gasperini è al momento sesta in classifica a 61 punti a una lunghezza dal Como e a quattro dai bianconeri. Con un successo la Roma si ritroverebbe davanti a Fabregas e ad un solo punto dalla Juve. Al terzo posto c'è anche il Milan che ad oggi è a quota 67 ed è in crisi dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Quattro squadre in sei punti per soli due posti per la Champions League.