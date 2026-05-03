Iaquinta su Totti: “Al Real avrebbe vinto tutto, anche il Pallone d’Oro”

"Se fosse andato al Real Madrid avrebbe vinto tutto, anche il Pallone d'Oro", queste le parole di Vincenzo Iaquinta su Francesco Totti. I due non hanno mai giocato insieme alla Roma, ma hanno condiviso insieme l'esperienza al Mondiale del 2006 vinto dall'Italia in Germania. L'ex attaccante della Juve ha inserito l'ex capitano giallorosso nella top 11 dei giocatori con i quali ha giocato. Oltre a Francesco presenti Buffon, Zambrotta, Nesta, Cannavaro, Maldini, Camoranesi, Pirlo, Nedved, Del Piero e Trezeguet.