Fiorentina, i convocati di Vanoli: out Kean e Piccoli. C’è Parisi

Domani alle 20.45 la Roma affronterà la Fiorentina. La 'viola' va a caccia della salvezza aritmetica ma Vanoli dovrà fare a meno di Kean e Piccoli che non son convocati. Spazio a Gudmundsson come falso nove, sugli esterni Harrison e Solomon. Fuori anche Fortini, recupera Parisi che sarà a disposizione del tecnico. Il secondo è in ballottaggio con Gosens sulla sinistra mentre a destra spazio a Dodo.