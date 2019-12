Roma-Spal, UFFICIALE: Fazio-Cetin coppia centrale. Florenzi e Perotti titolari – LIVE

Dopo la scampato pericolo in Europa League e la qualificazione ai sedicesimi raggiunta, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Contro la Spal, soprattutto dopo la prestazione di giovedì, serve una vittoria per continuare a rincorrere la Champions sfruttando il match tra Cagliari e Lazio. Fonseca, che ha ripreso i suoi giocatori, deve fare a meno della coppia di difensori centrali titolari: Smalling per infortunio, Mancini per squalifica. Fazio e Cetin (che ha vinto il ballottaggio con Jesus) saranno i guardiani davanti a Pau Lopez, con Florenzi a destra che vince il duello con Spinazzola. In avanti Under si riaccomoda in panchina lasciando spazio a Zaniolo, con Perotti dall’altra parte e Pellegrini al centro. Out Kluivert, Dzeko–Veretout–Diawara restano intoccabili. Calcio d’inizio alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROMA-SPAL

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Cetin, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

A disposizione: Cardinali, Fuzato, Jesus, Spinazzola, Mkhitaryan, Under, Kalinic, Antonucci.

Allenatore: Paulo Fonseca

SPAL (4-3-1-2): E.Berisha; Tomovic, Cionek, Vicari, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Petagna, Paloschi.

A disposizione: Thiam, Letica, Felipe, Salamon, Cannistrà, Tunjov, Mastrilli, Moncini, Floccari, Jankovic.

Allenatore: Leonardo Semplici.

Arbitro: Giua

Assistenti: Preti e De Meo

IV Uomo: Ayroldi

VAR: Guida

AVAR: Fiorito

LA CRONACA DEL PREGARA

Ore 17 – Arriva l’ufficialità della formazione della Roma.

Ore 16.48 – Ecco le prime indiscrezioni sulla formazione ufficiale. In campo c’è Florenzi a destra, con Perotti a sinistra. Al centro confermati Fazio e Cetin, panchina per Mkhitaryan e Spinazzola.