Paloschi: “Abbiamo preparato la partita su noi stessi. Dobbiamo ritrovare le nostre certezze”

La Spal è ultima in classifica, Semplici rischia la panchina e oggi il match contro la Roma può risultare decisivo. A pochi istanti dal fischio d’inizio del match dell’Olimpico ecco le parole di Alberto Paloschi:

PALOSCHI A ROMA TV

Come avete vissuto questi giorni di ritiro?

Abbiamo cercato di preparare al meglio la partita, pensando alla nostra posizione in classifica. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più per fare punti in ogni campo. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte.

Su cosa avete preparato la partita di questa sera?

Più che sulla Roma su noi stessi. Dobbiamo trovare le certezze che ci hanno fatto far punti nelle passate stagioni, ritornare su quelle cose che se fatte al meglio ci permettono di mettere in difficoltà qualsiasi squadra.

Quest’anno è mancato qualcosa in zona gol.

Cerchiamo di fare tutti il nostro meglio. Siamo un gruppo dobbiamo cercare di mettere il noi davanti all’io e mettere in difficoltà qualsiasi squadra perché noi abbiamo bisogno di punti.