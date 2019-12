Pau Lopez: “Non ci sono partite facili, per vincere dobbiamo giocare bene”

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Roma e Spal, Pau Lopez ha parlato per presentare la sfida dell’Olimpico, fondamentale per la rincorsa Champions giallorossa.

PAU LOPEZ A ROMA TV

Bisogna ripartire oggi dal cambio di atteggiamento chiesto da Fonseca.

Sappiamo che se vogliamo vincere oggi dobbiamo giocare meglio di giovedì. Bisogna giocare bene per vincere.

Oggi arriva la Spal ultima in classifica, sarà simile alla partita contro il Wolsberger, una squadra aggressiva.

Non ci sono partite facili, abbiamo giocato partite contro squadre di bassa classifica e sono state difficili. Bisogna giocare bene, come abbiamo giocato prima del Wolsberger.

Oggi mancheranno Smalling e Mancini, tutti devono farsi trovare pronti.

Ogni giocatore in rosa è preparato per giocare ogni partita e chi giocherà oggi farà una partita perfetta.