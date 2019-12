Fonseca: “Under deve migliorare. Non vogliamo rischiare Kluivert” -LIVE

Dopo la partita deludente in Europa League, che ha comunque fatto guadagnare alla Roma l’accesso ai sedicesimi di finale, Fonseca vuole una reazione. L’occasione arriva domenica alle 18, ancora all’Olimpico, contro la Spal in crisi di Semplici. Come di consueto nel giorno della vigilia, dopo la seduta di rifinitura l’allenatore giallorosso presenta la sfida in conferenza dalla sala stampa di Trigoria

Sta pensando a arretrare Pellegrini in mediana?

“Non penso a cambiare, è troppo importante sulla trequarti”.

Cosa sta succedendo a Under?

“Non voglio parlare di situazioni individuali, ma deve migliorare molte cose”.

Ha avuto le risposte che si aspettava da determinati giocatori? Alcuni di quelli che l’hanno delusa li vedremo contro la Spal?

“Magari, anche perché non abbiamo molte soluzioni in alcuni reparti”.

Perotti ha parlato di umilità, anche perché la società non ha vinto tanto. Perché c’è questa mancanza di umiltà?

“Non voglio parlare della partita con il Wolfsberg. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, ne ho parlato anche con i calciatori. Abbiamo avuto sempre un grande atteggiamento, solo in due partite non abbiamo fatto bene, giovedì e poi in campionato con la Sampdoria. Domani è un’altra partita e mi aspetto che la squadra possa giocare con l’atteggiamento giusto”.

Mister, un aggiornamento su Kluivert e poi volevo sapere se si è sentito supportato dalla società e dal diesse petrachi

“In questi momenti non ho bisogno del supporto del direttore. Quando qualcosa non mi piace parlo, non ho bisogno di supporto. Kluivert si è allenato questi giorni, ma non credo stia bene. Non vogliamo rischiarlo in questo momento”.