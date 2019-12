Trigoria, rifinitura in vista della Spal: Kluivert recuperato, out Smalling

La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per svolgere la consueta rifinitura di vigilia in vista della partita contro la Spal. Fonseca contro gli emiliani potrà fare affidamento sul ristabilito Kluivert, che da ieri ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Assente Mirante, alle prese con un trauma alla spalla, così come Smalling. Mancini è squalificato. Alle 13.45 la conferenza stampa di Paulo Fonseca.

INDISPONIBILI

Bryan Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro, rientro nel 2020.

Javier Pastore: edema per una contusione all’anca, recupero da definire.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 3-4 mesi.

Antonio Mirante: trauma diretto alla spalla destra. Recupero da valutare.

Davide Santon: lesione bicipite femorale coscia sinistra, recupero nel 2020.

Chris Smalling: trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro, stop da valutare.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – Roma in campo per la seduta di rifinitura. Dopo l’analisi della Spal in sala video, riscaldamento ed esercitazioni atletiche prima della classica fase tattica nell’allenamento che precede la partita. Kluivert ancora in gruppo e recuperato. Zappacosta, Cristante, Smalling, Pastore e Santon proseguono il loro percorso di recupero, Mirante ancora out.

PROBABILE FORMAZIONE

Tra i pali torna titolare Pau Lopez per la sfida contro la Spal. In difesa chance per Cetin (in ballottaggio con Jesus) visto che Smalling e Mancini sono indisponibili. Spinazzola favorito per una maglia da titolare a destra, con Kolarov sulla corsia opposta. Zaniolo, Pellegrini e Perotti alle spalle di Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.