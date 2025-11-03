Forzaroma.info
Roma, sorpresa Balzaretti: andrà al Marsiglia per affiancare il ds Benatia

Roma, sorpresa Balzaretti: andrà al Marsiglia per affiancare il ds Benatia - immagine 1
L'ex terzino ha risolto il suo contratto con i giallorossi dopo 10 mesi nel reparto scouting
Redazione

Arriva in maniera totalmente inaspettata la notizia che Federico Balzaretti, attuale dirigente nel settore scouting della Roma, andrà all'Olympique Marsiglia come braccio destro del ds Medhi Benatia (ex difensore giallorosso). A riportarlo è proprio Sky Sport, che precisa: "l’accordo definitivo sarà ratificato a breve". L'ex terzino ha risolto il suo contratto con i giallorossi dopo 10 mesi trascorsi nel reparto scouting. Poche settimane fa, invece,  si era recato a Nizza - insieme proprio al ds Massara - come rappresentante della Roma al pranzo della UEFA.

