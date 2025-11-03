Brasile, Ancelotti convoca di nuovo Wesley: “Grato per questa opportunità”

Tra i migliori della Roma in queste ultime settimane c'è sicuramente Wesley, che anche giocando a sinistra ha spesso lasciato il segno. Dopo l'infortunio che l'ha costretto a rimanere fuori dalle ultime amichevoli del Brasile, Carlo Ancelotti - ct della nazionale verdeoro - ha deciso di convocarlo nuovamente con la Selecao per le sfide contro Senegal e Tunisia del 15 e 18 novembre. In questi minuti, sui social è arrivato anche il messaggio del terzino giallorosso: "Sono molto grato per la nuova opportunità di difendere la nostra nazionale, dopo essere rimasto fuori dalle ultime amichevoli per l'infortunio subito. Sono pronto al 100% a fare del mio meglio e aiutare il gruppo alla ricerca di buoni risultati!".