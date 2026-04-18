Roma, solo un pari con l’Atalanta: a Krstovic risponde Hermoso (1-1). Como agganciato

I giallorossi escono dallo scontro diretto con solamente un punto. Il quarto posto resta lontano 2 lunghezze ma con una partita in meno

Marco Di Cola Collaboratore 18 aprile - 22:38

Nella settimana più complicata della stagione, la Roma non riesce ad andare oltre il pareggio contro l'Atalanta. Succede tutto nel primo tempo: la sblocca Krstovic dopo 12 minuti, agganciato poi dalla splendida girata di Hermoso all'ultimo pallone della prima frazione. Un risultato che serve a poco ad entrambe le squadre. La Roma aggancia il Como a 58 punti non sfruttando però a pieno il passo falso di ieri della formazione di Fabregas (la Juventus resta lontana 2 punti ma con una partita in meno). Per l'Atalanta invece, questo punto sa di esclusione dalla corsa Champions visto che il distacco dal quarto posto è di 7 punti. Per questa sfida, Gasperini deve ancora fare i conti con le tante assenze ma sceglie il miglior undici a disposizione. Davanti a Svilar il solito terzetto difensivo composto da Mancini (recuperato), Ndicka ed Hermoso. In mezzo al campo Cristante ed El Aynaoui (panchina per Pisilli dopo il problema alla caviglia) con Celik e Rensch sulle corsie esterne. Davanti, a supporto di Malen, ci sono El Shaarawy e Soulé.

Prima Krstovic, poi Hermoso all'ultimo respiro: all'intervallo è 1-1 — La partita pesa molto, sia per la classifica sia per il momento che sta vivendo la Roma e la Curva Sud decide di intervenire a modo suo. Prima del fischio d'inizio, il settore più caldo del tifo giallorosso ha esposto un enorme striscione: "Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all'ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. L'AS Roma è una cosa seria". Un messaggio di unione chiaro ed eloquente. Poi la palla passa al campo dove il primo brivido lo crea l'Atalanta con il pallone scodellato da Zappacosta per De Keteleare che sfila alla marcatura di Hermoso, si allunga ma non riesce a deviare per poco verso la porta di Svilar. La Roma prova a rialzare la testa ma dopo 12 minuti va sotto. A sbloccare il risultato ci pensa Krstovic che sfrutta un errore in fase di costruzione dei giallorossi, controlla e spara nell'angolino destro dove Svilar non può arrivare. Dopo un breve check del Var per un possibile fallo di mano ad inizio azione, Marcenaro convalida la rete che porta avanti gli ospiti. Gasperini furioso per la gestione palla dei suoi in occasione del gol subito. I giallorossi provano a rispondere con Matias Soulé che converge verso il centro e dalla sua mattonella prova il mancino a girare trovando però l'opposizione di Djimsiti. L'argentino ci prova nello stesso identico modo un minuto più tardi ma questa volta ad opporsi è Carnesecchi deviando in angolo. La Roma c'è, ha reagito al gol subito e prova a schiacciare l'Atalanta nella sua metà campo. Al 24esimo una enorme occasione per pareggiare la partita. Super giocata di El Shaarawy che si libera degli avversari, arriva in area e scarica per Malen che apre il destro da ottima posizione ma trova la super parata di Carnesecchi. Miracolo del portiere ospite sul tiro quasi a botta sicura dell'olandese. Il duello si ripete anche alla mezz'ora di gioco e lo vince ancora l'estremo difensore di Palladino spendendo in angolo un tiro di collo pieno sul primo palo dell'ex Aston Villa. Da portiere a portiere perché al 33esimo serve un miracolo di Svilar per evitare il raddoppio di Ederson. Pessima la marcatura di El Aynaoui sul brasiliano che si presenta davanti alla porta ma sbatte sull'uscita bassa del portiere giallorosso. La Roma rialza il baricentro e ad un minuto dalla fine del primo tempo trova il gol del pareggio. Lo firma Mario Hermoso che si fa perdonare l'errore nell'1-o girando al volo, di prima intenzione con il sinistro, una sponda aerea di Rensch. Gol bellissimo dello spagnolo che porta il risultato di 1-1 all'ultimo pallone della prima frazione di gioco.

Tanta corsa ma poche occasioni: Roma-Atalanta finisce 1-1 — All'intervallo Palladino stravolge la sua Atalanta: escono Scalvini, De Keteleare e Kolasinac per far spazio a Zalewski, Kossounou e Ahanor. Nessun cambio invece per Gasperini nonostante il lungo riscaldamento di Pisilli. Il primo squillo della ripresa lo dà proprio Zalewski, grande ex della sfida, che scarica un destro potente ma impreciso dai 20 metri. Ad inizio ripresa le squadre sono molto lunghe. Tantissimi i cambi di fronte immediati con lunghe transizioni che arrivano fino al limite dell'area senza però creare grossi pericolosi, né da una parte e né dall'altra. Al 57esimo ci prova El Shaarawy ma è ancora attento Carnesecchi a coprire il suo palo. All'ora di gioco, Gasperini risponde ai cambi di palladino inserendo Venturino, Pisilli e Ghilardi al posto di El Aynaoui, El Shaarawy e Mancini. L'occasione migliore però ce l'ha Malen che attacca perfettamente la profondità e poi calcia di prima intenzione da posizione molto defilata costringendo Carnesecchi all'ennesima grande parata della sua partita. Poco più tardi il portiere atalantino è bravo anche a bloccare un colpo di testa lento ma angolato di Hermoso. A venti dalla fine, Gasperini manda in campo anche Robinio Vaz per far coppia in avanti con Malen (esce Soulé). La Roma ha un'altra grande occasione sempre con Hermoso che salta ancora più in alto di tutti ma questa volta la sua conclusione si stampa sulla traversa. Gasperini è una furia negli ultimi minuti di partita e la sua Roma prova ad alzare nuovamente il baricentro senza però creare grandi occasioni. Dopo X minuti di recupero, Marcenaro manda tutti negli spogliatoi. La sfida tra Roma e Atalanta si chiude sull'1-1. Al vantaggio di Krstovic ha risposto Hermoso ma il risultato scontenta un po' tutti. Gasperini ahìggancia il Como ma la Juventus e il quarto posto restano lontani X punti.

Il tabellino — ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ghilardi), Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui (60' Pisilli), Rensch (77' Tsimikas); Soulé (71' Vaz), El Shaarawy (60' Venturino); Malen. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Pisilli, Vaz, Venturino, Angelino, Zaragoza. Allenatore: Gasperini.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (46' Kossounou), Djimsiti, Kolasinac (46' Ahanor); Bellanova (54' Bernasconi), De Roon, Ederson (79' Pasalic), Zappacosta; De Ketelaere (46' Zalewski), Raspadori; Krstovic. A disposizione: Sportiello, Pardel, Kossounou, Ahanor, Pasalic, Bernasconi, Musah, Bakker, Samardzic, Zalewski, Scamacca. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Baccini-C. Rossi. IV Uomo: L. Sacchi. Var: Guida. AVar: Sozza.

Ammoniti: Ederson (A), Pisilli (R), Djimsiti (A)

Marcatori: 12' Krstovic (A), 45' Hermoso (R)