Roma-Atalanta, Mancini chiede il cambio: il motivo. Si fa male anche Rensch

Gianluca Mancini ha dovuto alzare bandiera bianca all'ora di gioco di Roma-Atalanta. Sul risultato di 1-1, infatti, il difensore giallorosso ha richiamato l'attenzione della panchina, che ha ritardato di qualche minuto i cambi per accertarsi delle condizioni del numero 23. Come riportato da Sky Sport, Mancini avrebbe riportato un indurimento muscolare. Il difensore giallorosso contro l'Inter a Pasqua, lo scorso 5 aprile, aveva riportato una lesione all'adduttore destro e sarebbe dovuto rimanere ai box per 2-3 settimane, ma in settimana aveva lavorato con il gruppo evidentemente stringendo i denti per esserci nel big-match di questa sera all'Olimpico. Al suo posto è entrato Ghilardi. Infortunio anche per Rensch, sostituito da Tsimikas al 77': per l'olandese problema muscolare al flessore e condizioni da valutare.