Roma-Shakhtar, dove vedere la partita in Tv e in diretta streaming

I giallorossi scenderanno in campo davanti ai tifosi alle 19:45 per la presentazione, poi ci sarà il calcio d'inizio alle 20:45

La Roma scende in campo alle 20:45 all'Olimpico per il match amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. Alle 19:45 è in programma la presentazione della squadra di José Mourinho ai tifosi e verrano messi in vetrina i nuovi acquisti: Mile Svilar, Mehmet Celik, Nemanja Matic, Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum. Si prospetta una serata magica davanti ad una cornice di pubblico pazzesca di 65 mila romanisti che, dopo la finale di Conference League, torneranno a far sentire la loro voce allo Stadio Olimpico.