Wijnaldum raggiante in vista di Roma-Shakhtar: “Una bellissima domenica!”

È un Wijnaldum decisamente felice quello che in questi giorni si è presentato alla Roma e ai suoi tifosi. Lo si è visto al momento del suo arrivo a Ciampino e soprattutto sui social, dove ha condiviso tutti i video dell'accoglienza del popolo romanista e gli annunci della società. L'immersione in piscina è già diventata un cult e l'olandese l'ha riproposta anche oggi: "Buongiorno! Passate una bellissima domenica", ha scritto Wijnaldum su Instagram ai suoi followers. Sorrisi e pollici in su, Gini è già pronto in vista del possibile esordio di questa sera contro lo Shakhtar davanti all'Olimpico in festa che non vede l'ora di conoscerlo.