Roma, sbornia post derby ma il mercato non aspetta. In uscita anche Soulé e Zalewski

Il day after della vittoria nel derby è dolcissimo per la Roma che chiude il girone d'andata nel migliore dei modi tornando a vincere anche nel periodo dell'Epifania (l'ultimo successo era arrivato nel 2021 contro il Crotone). Nella mattinata sono stati tantissimi i "meme" realizzati dai tifosi giallorossiche hanno preso di mira in particolare Zaccagni e Guendouzi. Virale il fotomontaggio con Pellegrini che esulta vicino all'esterno biancoceleste in lacrime mentre il francese, per festeggiare l'Epifania, è stato raffigurato su una scopa vestito da befana. Non sono mancati nemmeno quelli di elogio nei confronti dei calciatori della Roma come "Ranieri Imperatore", o Koné versione papà di Taveres, Zaccagni, Castellanos, Dele-Bashiru, Rovella e Guendouzi. Gli sfottò erano però già iniziati in campo come quello di Paredes nei confronti della panchina biancoceleste. L'argentino poco dopo la rissa che è scatenata nel finale ha infastidito i giocatori della Lazio prendendoli in giro mandando loro dei baci ironici e facendo con la mano il gesto del saluto. Non solo online e in campo, la rivalità come sempre si è vista anche sugli spalti. Lo slogan della Lazio dei giorni che hanno preceduto il derby è diventato uno sfottò della Curva Sud. La Nord a Formello aveva consegnato ai giocatori una maglia con scritto 'Maledetti laziali'. I romanisti hanno preso la palla al balzo e hanno esposto una serie di striscioni già da prima dell'inizio della partita: "Gli unici maledetti... i vostri interessi". Poi ad inizio secondo tempo ne sono apparsi altri due: "Maledetti 11 anni in B..." e "Più che maledetti... 11 anni tra i cadetti". Un altro anche nei Distinti Sud: "Maledetti ciociari" Per la vittoria ha festeggiato anche Francesco Totti che sotto un post di El Shaarawy ha scritto: "A belli". Tantissimi tifosi hanno preso la palla al balzo per mandargli un messaggio, il più gettonato era: "Manchi Capitano". Chi è stato invece ricoperto di elogi per la prestazione della sua Roma, è stato Claudio Ranieri che ha vinto il derby con delle mosse tattiche che hanno creato non pochi problemi a Baroni: "E' una persona anziana che sta dando dei consigli a tutti quanti, viene ascoltato e recepito dai giocatori perché tocca le corde giuste. Ranieri è l'uomo adatto per riportare serenità alla squadra, ai giocatori e ai tifosi. Sta dimostrando di capire molto di calcio. I risultati sono una logica conseguenza", queste le parole di stima e affetto ricevute da Fabio Capello. Il tecnico giallorosso dopo la vittoria si è lasciato andare ad un fuori onda esilarante catturato dalle telecamere di Dazn: "Il mio è un mestiere bellissimo, se non ci fosse la partita la domenica".