La Roma scaccia la maledizione dell’Epifania e torna a vincere il derby a gennaio

La vittoria per 2-0 della Roma nel derby di ieri sera ha abbattuto anche qualche statistica che, fino a questo momento, non aveva sorriso ai giallorossi. Con il successo contro la Lazio , infatti, la squadra di Ranieri è tornata a vincere nel periodo dell'Epifania. L'ultima vittoria il 6 gennaio risaliva al 2021, quando la Roma con Fonseca in panchina vinse 3-1 contro il Crotone allo Scida grazie alla doppietta di Mayoral e alla trasformazione dal dischetto di Mkhitaryan . Negli ultimi 10 anni, dal 2015, i giallorossi sono scesi in campo all'Epifania in sei occasioni facendo registrare un pareggio (contro il Chievo ), due vittorie (contro Udinese e, appunto, Crotone ) e tre sconfitte (contro Atalanta , Torino e Milan ). Dal 1998 al 2015, invece, furono le sfide della Roma il 6 gennaio: quattro sconfitte (di cui due nelle stracittadine), due pareggi e tre vittorie. Una tradizione nefasta, dunque, cominciata da lontano.

Gennaio spesso favorevole alla Lazio

Il mese di gennaio, inoltre, è stato spesso favorevole alla Lazio, che ha vinto due delle ultime tre stracittadine disputate nel primo mese dell'anno. I biancocelesti, infatti, si sono imposti 1-0 il 10 gennaio dell'anno scorso in Coppa Italia con il rigore di Zaccagni e 3-0 il 15 gennaio 2021 grazie al gol di Immobile e alla doppietta di Luis Alberto. Il terz'ultimo precedente del primo mese dell'anno, invece, risale all'11 gennaio 2015: 2-2 e rimonta giallorossa firmata Totti. L'ultimo successo della Roma in un derby disputato a gennaio risale al 2011, quando la squadra di superò 2-1 i biancocelesti negli ottavi di Coppa Italia: in gol Borriello e Simplicio, di Hernanes su rigore il momentaneo 1-1. Andando ancora più indietro nella storia del Derby della Capitale, la Lazio vinse 3-1 il 6 gennaio 2005: in gol Di Canio e Cassano, per il momentaneo 1-1, poi Caesar e Rocchi nell'ultimo quarto d'ora. Nel 1998, invece, arrivarono due successi nel giro di due settimane in Coppa Italia (4-1 e 1-2 in favore dei biancocelesti). Per trovare l'ultima vittoria giallorossa in Serie A bisogna tornare all'11 gennaio 1942, quando la Roma sconfisse i cugini 2-1 con il gol di Amadei a l'autorete di Faotto.