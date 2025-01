Roma, social impazziti: da Zaccagni che piange a Guendouzi vestito da befana

Tra i giocatori della Lazio più bersagliati sui social ci sono Zaccagni e Guendouzi. Virale il fotomontaggio con Pellegrini che esulta vicino all'esterno biancoceleste in lacrime. L'ex Verona è stato anche protagonista di uno scontro con Paredes ed è scattata l'ironia dei tifosi giallorossi: "Non è che il figlio non è di Zaniolo ma di Leandro?". Anche il francese è stato vittima di vari meme. Per festeggiare l'Epifania è stato raffigurato su una scopa vestito da befana. L'ex Marsiglia ha anche discusso con Dybala come nel derby della stagione passata.