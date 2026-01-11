Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Roma-Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: super Soulé, bene Wesley. Ghilardi incerto

news as roma

Roma-Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: super Soulé, bene Wesley. Ghilardi incerto

Roma-Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: super Soulé, bene Wesley. Ghilardi incerto - immagine 1
L'ex Verona, così come Ferguson, non riescono a convincere a pieno. Bene il centrocampo, Svilar provvidenziale nel tenere a galla i suoi
Redazione

La Roma fa registrare la seconda vittoria consecutiva del 2026 battendo 2-0 il Sassuolo all'Olimpico grazie alle reti di Koné e Soulé tra il 76' e il 79'. I giallorossi confermano così il successo nel turno infrasettimanale contro il Lecce e cancellano la sconfitta della prima dell'anno contro l'Atalanta a Bergamo. Bene i due autori dei gol, soprattutto l'argentino, così come Wesley, che con il suo ingresso in campo ha cambiato la partita. Non convince Ghilardi, così come Ferguson.

IL CORRIERE DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 7.5; Ghilardi 6, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 6.5; Celik 6.5 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6.5, Koné 7, Tsimikas 5 (62' Wesley 7); Soulé 7.5 (87' Romano S.V.); Dybala 6.5, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 6.5). Allenatore: Gasperini 7.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Ghilardi 6, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 7; Celik 6 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6, Koné 7, Tsimikas 6 (62' Wesley 6.5); Soulé 7.5 (87' Romano S.V.); Dybala 6.5, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 6.5). Allenatore: Gasperini 7

IL MESSAGGERO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Ghilardi 5, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 6.5; Celik 6 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6.5, Koné 7.5, Tsimikas 5 (62' Wesley 6.5); Soulé 7.5 (87' Romano S.V.); Dybala 6, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 7). Allenatore: Gasperini 7

IL TEMPO

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 5.5, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 6.5; Celik 6.5 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6.5, Koné 7, Tsimikas 5 (62' Wesley 6.5); Soulé 7.5 (87' Romano S.V.); Dybala 6, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 6). Allenatore: Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 6, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 7; Celik 7 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6.5, Koné 7, Tsimikas 5 (62' Wesley 6.5); Soulé 7 (87' Romano S.V.); Dybala 6, Ferguson 6 (39' El Shaarawy 6). Allenatore: Gasperini 7

LA REPUBBLICA

ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 6, Mancini 6 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 5.5; Celik 6 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6, Koné 6.5, Tsimikas 4.5 (62' Wesley 6.5); Soulé 7 (87' Romano S.V.); Dybala 6.5, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 6.5). Allenatore: Gasperini 6.5

 

Leggi anche
Coppa d’Africa, Egitto-Costa d’Avorio 3-2: Salah riporta Ndicka a Roma
Gasp elogia Svilar: “È tra i migliori in Europa, è come avere un attaccante da 25 gol”

© RIPRODUZIONE RISERVATA