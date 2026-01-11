La Roma fa registrare la seconda vittoria consecutiva del 2026 battendo 2-0 il Sassuolo all'Olimpico grazie alle reti di Koné e Soulé tra il 76' e il 79'. I giallorossi confermano così il successo nel turno infrasettimanale contro il Lecce e cancellano la sconfitta della prima dell'anno contro l'Atalanta a Bergamo. Bene i due autori dei gol, soprattutto l'argentino, così come Wesley, che con il suo ingresso in campo ha cambiato la partita. Non convince Ghilardi, così come Ferguson.
Roma-Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: super Soulé, bene Wesley. Ghilardi incerto
IL CORRIERE DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7.5; Ghilardi 6, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 6.5; Celik 6.5 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6.5, Koné 7, Tsimikas 5 (62' Wesley 7); Soulé 7.5 (87' Romano S.V.); Dybala 6.5, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 6.5). Allenatore: Gasperini 7.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Ghilardi 6, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 7; Celik 6 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6, Koné 7, Tsimikas 6 (62' Wesley 6.5); Soulé 7.5 (87' Romano S.V.); Dybala 6.5, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 6.5). Allenatore: Gasperini 7
IL MESSAGGERO
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Ghilardi 5, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 6.5; Celik 6 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6.5, Koné 7.5, Tsimikas 5 (62' Wesley 6.5); Soulé 7.5 (87' Romano S.V.); Dybala 6, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 7). Allenatore: Gasperini 7
IL TEMPO
ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 5.5, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 6.5; Celik 6.5 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6.5, Koné 7, Tsimikas 5 (62' Wesley 6.5); Soulé 7.5 (87' Romano S.V.); Dybala 6, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 6). Allenatore: Gasperini 7
IL CORRIERE DELLA SERA
ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 6, Mancini 6.5 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 7; Celik 7 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6.5, Koné 7, Tsimikas 5 (62' Wesley 6.5); Soulé 7 (87' Romano S.V.); Dybala 6, Ferguson 6 (39' El Shaarawy 6). Allenatore: Gasperini 7
LA REPUBBLICA
ROMA (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 6, Mancini 6 (87' Ziolkowski S.V.), Hermoso 5.5; Celik 6 (87' Rensch S.V.), Pisilli 6, Koné 6.5, Tsimikas 4.5 (62' Wesley 6.5); Soulé 7 (87' Romano S.V.); Dybala 6.5, Ferguson 5.5 (39' El Shaarawy 6.5). Allenatore: Gasperini 6.5
