Gasp elogia Svilar: “È tra i migliori in Europa, è come avere un attaccante da 25 gol”

La Roma vince con il Sassuolo e continua la sua corsa alla Champions superando momentaneamente il Napoli. Tanti gli applausi per Mati Soulé e Manu Koné che hanno deciso la gara, ma tra i protagonisti per i giallorossi c'è ancora una volta Mile Svilar, autore di alcuni interventi provvidenziali soprattutto nel primo tempo. Nel post-partita, anche Gian Piero Gasperini ha voluto elogiare il suo portiere: "È tra i più forti d'Europa? Assolutamente sì, lui è un portiere che dà punti alla sua squadra. Ne ha dati tanti l'anno scorso e anche quest'anno, lo paragono a un centravanti che fa 25 gol. Stasera magari avremmo vinto lo stesso, non si può dire, ma sono d'accordo che sia un top di livello internazionale, mi spiace che non giochi in nazionale, è un peccato, spero risolva questo problema. Ma è un portiere di assoluto valore".