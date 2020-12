Roma-Sassuolo, furia Fonseca contro Maresca: espulso a fine primo tempo – FOTO

Che caos a fine primo tempo di Roma-Sassuolo. Fonseca non ha preso bene il gol annullato a Mkhitaryan (prima convalidato e poi rivisto al Var per un fallo sanzionato di Dzeko su Locatelli) e l’espulsione qualche minuto prima di Pedro (per doppio giallo). Così al duplice fischio di Maresca, si è avvicinato all’arbitro per protestare.

Il direttore di gara l’ha espulso immediatamente, nonostante i tentativi di Cristante e di Vito Scala di placare l’allenatore. Nel secondo tempo in panchina ci è andato Nuno Campos, con Fonseca che si è seduto in tribuna. Una scena simile a quella che l’anno scorso si era vista in Roma-Cagliari, quando il tecnico fu espulso a fine gara dopo aver protestato per la rete annullata a Kalinic per un presunto fallo su Pisacane (che aveva coinvolto anche Olsen) che fece scaturire tantissime polemiche nelle ore successive.