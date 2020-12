Fonseca: “Arbitraggio non mi è piaciuto, il primo giallo su Pedro non c’era e ci manca un rigore”

La Roma ritrova il gioco, ma il risultato non la premia. Contro il Sassuolo i giallorossi non vanno oltre lo 0-0. Fonseca, espulso a fine primo tempo da Maresca per proteste, ha commentato così la partita.

FONSECA A SKY

Se nelle difficoltà si vedono le squadre che hanno spessore, nel secondo tempo c’è stata una Roma di alto profilo. E’ soddisfatto?

Sono orgoglioso dei ragazzi e della squadra. Abbiamo fatto una partita molto buona, avendo le occasioni più importanti per fare gol. Siamo stati organizzati bene a livello difensivo e non abbiamo permesso al Sassuolo di avere occasioni.

Le è piaciuto l’arbitraggio?

No. Non capisco il primo fallo di Pedro, come si possa dare un giallo in questa situazione. Dopo penso al fallo su Pellegrini. Posso capire che l’arbitro può non vedere, ma c’è il Var oggi. Come si può avere un dubbio poi sul rigore che si può dare a noi.

E’ questo che ha detto all’arbitro a fine primo tempo?

No, gli stavo chiedendo spiegazioni sul primo fallo di Pedro. Che abbiamo fatto cinque falli e abbiamo avuto quattro gialli. Solo questo.

Nel primo tempo sembrava che il piano fosse quello di aspettarli e falli palleggiare. Inoltre a sinistra avete trovato spesso il varco per entrare, sembra sia mancato cinismo. O Dzeko…

Dzeko ha fatto un gran lavoro difensivo e quindi poi è più difficile arrivare fresco, specialmente per un giocatore che è stato a lungo fermo. Nel secondo tempo meritavamo il gol.

Sarà mai possibile vedere dall’inizio insieme Dzeko e Mayoral? Ci sta pensando, soprattutto in campionato?

Può essere una possibilità. Borja è in crescita, oggi abbiamo cambiato modo di difendere, iniziando con Pedro dal lato di Dzeko. E’ una possibilità. L’importante era non lasciar giocare il Sassuolo al centro.

Nella sfida di Napoli non c’era stato questo carattere. Si è arrabbiato molto?

E’ facile capire quello che era successo lì. Con lo Young Boys e oggi la squadra ha risposto e ha capito dove migliorare.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

L’arbitro ha condizionato il risultato?

Chiaramente gli episodi parlano da soli. Io di solito non parlo di arbitri, ma il primo giallo di Pedro è un errore. Poi su Pellegrini il rosso è chiaro. Posso capire che l’arbitro non veda, ma non che non lo veda il Var. Così come sul rigore dubbio per loro non c’è stato nessun dubbio. Per questo non posso essere soddisfatto. Abbiamo finito il primo tempo con 6 falli e 4 gialli. Difficile da capire. Il mio rosso? Ho parlato del primo giallo di Pedro, gli ho detto che doveva arbitrare con equilibrio.

In 10 la Roma ha avuto tante occasioni

Sono orgoglioso dei miei ragazzi, contro una squadra forte abbiamo fatto una grande partita. In inferiorità abbiamo giocato molto bene, anche in difesa non abbiamo concesso opportunità.

Su Dzeko: poco lucido?

Non possiamo dimenticare che è stato fuori tanto tempo e sta recuperando la condizione. Oggi ha fatto un lavoro importantissimo, poi ha bisogno di migliorare fisicamente per avere più fiducia. Ha fatto oggi un lavoro fantastico per la squadra.

Però Pedro non doveva fare quel fallo in contropiede, con la sua esperienza…

Non doveva farlo, in contropiede ha provato a recuperare palla e ha fatto fallo. Su questo giallo non ci sono dubbi, ma sull’altro sono sicuro.

Cosa la soddisfa di più della sua squadra?

Quasi tutto mi è piaciuto, giocare contro il Sassuolo senza un uomo e con questo coraggio, mi è piaciuto anche nei movimenti in difesa. Quasi tutto.

Su Spinazzola

Ha fatto bene. Difficile per una squadra in inferiorità avere questa disponibilità offensiva. Abbiamo attaccato molto a sinistra, mi è piaciuta la sua partita.

Il terreno ha sfavorito più voi o il Sassuolo nel giro palla?

Non ha avuto influenza, sono due squadre che vogliono avere la palla, che nel primo tempo hanno capito che era importante non lasciare spazi ma il campo non ha influito.