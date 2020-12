Roma-Sassuolo, che errore Pedro: espulso per doppio giallo al 41′ – FOTO

Pedro inguaia la Roma. Lo spagnolo si è fatto espellere al 41′ per una doppia ammonizione: la prima era arrivata all’11’ con un fallo su Berardi (calcio all’altezza del petto dell’esterno del Sassuolo), la seconda a cinque minuti dalla fine del primo tempo per aver fermato il contropiede di Maxime Lopez. Nessun dubbio per l’arbitro Maresca che ha estratto il secondo giallo. Per Pedro è il terzo rosso in carriera: l’ultima espulsione era arrivata con la maglia del Chelsea nel Community Shields contro l’Arsenal