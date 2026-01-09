Roma-Sassuolo, arbitra Marcenaro: un anno e mezzo fa il disastro col Verona

Sarà Matteo Marcenaro l'arbitro della sfida tra Roma e Sassuolo, valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Monaco mentre il IV Uomo sarà Marchetti. Al VAR ci sarà Maggioni, Di Bello sarà l'AVAR. I precedenti di Marcenaro includono due vittorie, un pareggio e una sconfitta per i giallorossi, con l'ultima direzione a distanza di quasi due anni, ricordata per una controversa sconfitta contro il Verona che ha visto il gol irregolare e decisivo di Magnani concesso all'Hellas.