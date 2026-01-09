Forzaroma.info
Roma-Sassuolo, arbitra Marcenaro: un anno e mezzo fa il disastro col Verona

L'arbitro torna a dirigere la Roma dopo gli errori del 2024. Ma il bilancio è positivo
Sarà Matteo Marcenaro l'arbitro della sfida tra Roma e Sassuolo, valida per la ventesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin Monaco mentre il IV Uomo sarà Marchetti. Al VAR ci sarà MaggioniDi Bello sarà l'AVAR.  I precedenti  di Marcenaro includono due vittorie, un pareggio e una sconfitta per i giallorossi, con l'ultima direzione a distanza di quasi due anni, ricordata per una controversa sconfitta contro il Verona che ha visto il gol irregolare e decisivo di Magnani concesso all'Hellas.

