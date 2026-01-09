Forzaroma.info
Cucs, oggi compi 49 anni. Arrivano gli auguri della Roma: “Chi può fermare il vento?” - immagine 1
Il club non ha dimenticato uno dei gruppi iconici del tifo mondiale
"Il Commando è una forza della natura. È un vento... e chi può fermare il vento?"  Auguri, Commando!". La Roma non ha dimenticato il compleanno del CUCS, storico gruppo della curva Sud nato il 9 gennaio del 1977 e punto di riferimento di tutte le tifoserie d'Europa. Il club ha ricordato la ricorrenza sui suoi profili social con tanto di foto della curva Sud in campeggia il leggendario striscione: "Commando Ultrà Curva Sud" durante una partita all'Olimpico negli anni '80. Domani, contro il Sassuolo, l'evento sarà ricordato anche nel settore più caldo del tifo romanista.

