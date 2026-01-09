Matic, il ritorno all’Olimpico dopo l’addio choc per “colpa” di Pinto

Nemanja Matic nella Roma è rimasto una sola stagione, ma il suo rendimento non ha lasciato indifferente nessuno soprattutto per la prestazioni che hanno portato alla finale di Europa League. Di conseguenza il suo addio improvviso a fine agosto nel 2023 ha alimentato rimpianti e tanti veleni. Il serbo, voluto fortemente da Mourinho, domani tornerà per la prima volta all'Olimpico da avversario. Lo farà con la maglia del Sassuolo dove è diventato il pilastro del centrocampo di Fabio Grosso. L'accoglienza sarà fredda, anche se difficilmente Matic riceverà il trattamento avuto da altri ex come Zaniolo o Florenzi. Il serbo in una recente intervista ha spiegato i motivi di una scelta che in quella calda estate di due anni fa gettò in tanti nello sconforto e obbligò la Roma a prendere in fretta e furia Paredes per sostituirlo a pochi giorni dall'inizio del campionato. “Quando ho scelto la Roma e sono andato via dal Manchester United ho accettato un contratto di un anno anche se avevo altre squadre - ammette - quando è arrivata la proposta, non ero intenzionato ad accettare perché mi avevano proposto solo un anno di contratto. Poi ho parlato con Mourinho, e alla fine ho scelto la Roma per lui e per i tifosi. Mi hanno detto che a gennaio avremmo firmato il prolungamento, ma a quel punto non si è visto nessuno”.