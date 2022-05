Roma, quattro partite che valgono l’Europa: tutte le variabili (vincenti) di Mou

Fiorentina, Venezia, Torino, e poi Feyenoord. Alla Roma mancano quattro partite per conquistare l’Europa, in tutti i sensi. Dalla gara di lunedì contro i Viola di Vincenzo Italiano potrebbe arrivare una buona fetta di verdetto per il quinto o sesto posto che significa Europa League, il match del 25 maggio, invece, significa un trofeo che manca dal 2008 - internazionale dal 1961, sessantun anni fa