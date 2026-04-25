Una vittoria e 3 punti fondamentali per restare aggrappati al sogno Champions. I giallorossi superano il Bologna con un gran primo tempo e riabbracciano Paulo Dybala, entrato in campo negli ultimi minuti. Problemi, invece, per Zeki Celik uscito a scopo precauzionale nell'intervallo per un fastidio muscolare al flessore destro. Le sue condizioni andranno valutate nei prossimi giorni. Domani mattina la squadra si allenerà, mentre lunedì e martedì riposerà prima della ripresa di mercoledì in vista del match contro la Fiorentina.