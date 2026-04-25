Neil El Aynaoui ha commentato così, ai microfoni di Dazn, la vittoria di questa sera contro il Bologna. Di seguito le parole del centrocampista marocchino, che ha fornito l'assist per l'1-0 di Malen e siglato la rete del definitivo 2-0:

L'assist di Malen per te la giocata migliore della gara: meglio l'assist o il gol? "No l'assist è stato incredibile, Malen è un giocatore incredibile, sapevo che poteva mettere un pallone così".

Quando avevi bisogno di mettere la firma su questa partita? "Possiamo fare meglio nel gioco, ma siamo stati bravi nei punti importanti e questo ha fatto la differenza oggi".

Cosa pensi della prima annata alla Roma? "È stato un anno di scoperta, la prima volta che sono andato fuori dalla Francia. Imparo tutti i giorni con una squadra e un club incredibile. Lavoro tutti i giorni per migliorare".

Avete lavorato in settimana tu e Malen su queste giocate? "No, non particolarmente ma noi proviamo sempre a mettere Malen nelle condizioni migliori. Sappiamo che se lo facciamo abbiamo grande probabilità di fare gol".

Chi è il tuo maestro di italiano? "Un po' tutti, abbiamo un buon traduttore e lavoriamo bene con lui".

EL AYNAOUI IN CONFERENZA STAMPA

Ci racconta questo 2026, dopo la Coppa d’Africa sta tornando in forma. “Dopo la Coppa d’Africa è stato più difficile per me ma ora mi sento bene e cerco di aiutare la squadra a fare bene”.

Vuole rimanere a Roma? “Sto bene a Roma e lavoro con giocatori di alto livello e con un grande allenatore. È una cosa importante”.