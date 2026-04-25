Il centrocampista del Bologna ha parlato così, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta subita questa sera al Dall'Ara per mano della Roma. Di seguito le dichiarazioni di Lewis Ferguson:

Avete cambiato qualcosa con la difesa a tre: esperimento riuscito o c'è da lavorare su questa versione? "C'è sempre da lavorare. Questa settimana abbiamo parlato di questo, ci siamo allenati. Senza palla eravamo tre in difesa e con la palla Lucumì diventa un play. Non siamo riusciti a fare risultato, ma nella partita abbiamo giocato abbastanza bene. Però prendiamo gol così e non va bene. All'inizio del primo tempo e alla fine, così diventa molto difficile".

Quanto saranno importanti le quattro partite che restano fino alla fine? Non c'erano mai stati questi fischi... "Sentiamo questa cosa, oggi era difficile ma quando perdi prendi fischi e per me va bene. Però queste ultime partite saranno importantissime per noi, ci sono ancora 12 punti da fare quindi proveremo a farli e fare prestazioni. Daremo tutto fino alla fine".