Roma, Perotti dopo il ritorno all’Olimpico: “Una serata indimenticabile” – FOTO

Ieri sera a sostenere la Roma nel big-match contro l'Atalanta c'era anche un tifoso speciale, vale a dire Diego Perotti. Il fantasista argentino, in giallorosso tra il 2016 e il 2020 con oltre 138 presenze e 31 gol a referto (oltre a 27 assist), è tornato all'Olimpico e prima del match ha ricevuto l'abbraccio della Curva Sud. Perotti ha poi affidato a Instagram un messaggio rivolto alla piazza giallorossa, ringraziando per l'affetto e per le emozioni provate ieri sera: "“Unico grande amore” quanta verità in una semplice frase... Grazie Roma per una serata indimenticabile per me e per la mia famiglia, vi voglio bene".