Da Di Fra a Gasp, la Roma non cambia: sempre tra i 55 e i 58 punti dopo 33 giornate

Una Roma costante, ma purtroppo non in senso positivo. Questo è ciò che si evince prendendo in considerazione i punti fatti registrare dalla formazione giallorossa alla trentatreesima giornata di campionato dalla stagione 2018-19. Quell'annata, iniziata da Di Francesco e conclusa da Ranieri, ha visto la Roma conquistare 55 punti in 33 turni di Serie A. Nella stagione seguente, la 2019-20 con Fonseca in panchina, i punti dopo 33 giornate erano stati invece 57. Si torna a 55 nel secondo anno di Fonseca, eguagliando dunque lo score della coppia Di Fra-Ranieri. Nei tre anni di Mourinho invece, considerata anche la stagione 2023-24 con l'avvicendamento di De Rossi, i punti dopo 33 gare sono stati sempre gli stessi: 58. Soglia sfiorata dal trio De Rossi-Juric-Ranieri l'anno scorso, quando furono 57 dopo le stesse giornate di campionato. Ed eguagliata invece da Gasperini quest'anno, dopo l'1-1 di ieri sera contro l'Atalanta: 58 punti dopo 33 turni. Un rendimento costante ma allo stesso tempo preoccupante, che relegano la Roma attualmente al sesto posto in classifica (con gli stessi punti del Como quinto) e lontana dalla Champions League per il settimo anno di fila.