Roma, l’avvio è uno shock: tra le big solo il Napoli ha subito più gol nei primi 15′

Quello di Nikola Krstovic ieri sera, al 12' della sfida tra Roma e Atalanta all'Olimpico, è stato il quinto gol subito dalla squadra di Gasperini nei primi 15' di gioco. Tra le big in Serie A solamente il Napoli ha subito più reti nel primo quarto d'ora di partita (7), mentre il Como ne ha incassati 5 come i giallorossi. Al primo posto di questa speciale classifica tra le sette sorelle c'è l'Atalanta con solo 1 gol subito nei primi 15', mentre l'Inter ne ha incassati 2. Straordinario anche il dato riguardante il Lecce, con un solo gol subito nei primi quarti d'ora di gara in questa stagione. Resta d'attualità in casa capitolina il tema della fragilità del reparto difensivo, con la retroguardia della Roma passata da essere tra le migliori difese d'Europa a subire 13 gol nelle ultime sette giornate di campionato.