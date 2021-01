Furia Friedkin, cacciati Gombar e Zubiria. Cardini nuovo team manager

Fuori i colpevoli. I Friedkin non fanno prigionieri, e dopo la sconfitta con lo Spezia e la brutta figura per le sei sostituzioni che costeranno il secondo ko a tavolino della stagione, hanno deciso di allontanare definitivamente alcuni dei colpevoli. Come appreso da Forzaroma.info, a pagare sono il Global Sport Officer Manolo Zubiria e il team manager Gianluca Gombar, finito nel ciclone della critica e costretto a chiudere gli account social presi d’assalto dai tifosi. A prendere il suo posto sarà molto probabilmente Valerio Cardini, promosso dalla Primavera provvisoriamente e in attesa di risolvere alcune questioni di natura burocratica prima dell’annuncio.

I proprietari si sono trattenuti a lungo allo stadio con Pinto ieri dopo il fischio finale, e nel pomeriggio hanno ordinato una riunione straordinaria con i principali responsabili dell’Horror Show andato in scena contro lo Spezia. Presente anche Fonseca e il suo staff, che restano però al loro posto. Gombar, andato via poco prima delle 8, ha salutato commosso le persone più vicine a lui nella sua avventura nella Roma. Sia l’ormai ex team manager che Zubiria (tornato per la seconda volta l’anno scorso), erano stati messi sotto contratto durante la gestione Pallotta.