Roma, per la Champions serve il filotto perfetto: un rush finale che manca dal 2020

Mancano quattro gare al termine della stagione e alla Roma serve una mini-impresa per provare ad agguantare il traguardo Champions. Il destino non è interamente nelle mani dei giallorossi che devono sperare in un passo falso della Juventus per poterli raggiungere (ora distano 3 punti) e sorpassarli. Ciò che sarà fondamentale è, in primis, non perdere punti per strada, a partire dalla gara di domani con la Fiorentina. Alla squadra di Gasp serve un filotto di vittorie, ma le ultime annate raccontano di rush finali con qualche incertezza che è poi costata caro. Era il 2020 quando la Roma riuscì a vincere le ultime 4 di campionato, in panchina c'era Fonseca e quella stagione fu fortemente condizionata dal Covid, tanto che i successi in questione arrivarono tra fine luglio e inizio agosto, dopo il riavvio del campionato. Ci andò vicino lo scorso anno Ranieri con 3 vittorie su 4, ma fu proprio la sconfitta con l'Atalanta che impedì ai giallorossi di tornare in Champions. Dopo la Fiorentina Gasp affronterà il Parma, poi il derby con la Lazio e, infine, la trasferta con un Verona già retrocesso. Non sarà una passeggiata, ma è l'unico modo per poter ancora puntare all'Europa che conta.