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Psg-Bayern e il paragone di Italiano: “È stata come Roma-Bologna di Europa League”

Psg-Bayern e il paragone di Italiano: “È stata come Roma-Bologna di Europa League” - immagine 1
Il tecnico rossoblù ha spiegato: "Succede quando ci sono 2 squadre che giocano per fare un gol in più dell'avversario schiacciandolo col pressing"
Redazione

E' ormai passato qualche giorno dalla pirotecnica semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ma sono diversi gli allenatori italiani che in queste ore si stanno esprimendo in merito allo spettacolare 5-4 offerto da Luis Enrique e Kompany. Tra questi anche Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, che si è lasciato andare a un paragone che riguarda anche la Roma: "È stata come Roma-Bologna di Europa League che l’hanno paragonata a Italia-Germania 4-3 del 1970. Succede quando ci sono 2 squadre che giocano per fare un gol in più dell'avversario schiacciandolo col pressing e cercando di tenere il pallino del gioco", ha spiegato il tecnico rossoblù.

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