Psg-Bayern e il paragone di Italiano: “È stata come Roma-Bologna di Europa League”

E' ormai passato qualche giorno dalla pirotecnica semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ma sono diversi gli allenatori italiani che in queste ore si stanno esprimendo in merito allo spettacolare 5-4 offerto da Luis Enrique e Kompany. Tra questi anche Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, che si è lasciato andare a un paragone che riguarda anche la Roma: "È stata come Roma-Bologna di Europa League che l’hanno paragonata a Italia-Germania 4-3 del 1970. Succede quando ci sono 2 squadre che giocano per fare un gol in più dell'avversario schiacciandolo col pressing e cercando di tenere il pallino del gioco", ha spiegato il tecnico rossoblù.