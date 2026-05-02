Roma Femminile, anche Pizarro festeggia lo scudetto: lo scatto con Greggi

Al Tre Fontane questa sera per la sfida tra Roma Femminile e Ternana, vinta dalle giallorosse 2-0 grazie alla doppietta di Giugliano e che ha consentito di riportare lo Scudetto nella Capitale, c'era anche David Pizarro. Il centrocampista cileno, che in giallorosso tra il 2006 e il 2012 ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ha festeggiato con le ragazze di Rossettini. I canali ufficiali della Roma Femminile hanno pubblicato la foto con El Peq e Giada Greggi con la didascalia "Da chi ha scritto pagine importanti a chi ne sta scrivendo", con un cuore giallo e un cuore rosso.