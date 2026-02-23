Roma, Pellegrini e Koné caricano la squadra: “Vittoria fondamentale”

La Roma vola sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo ottenuto ieri contro la Cremonese e il terzo posto in classifica agganciato. A caricare ancora di più squadra e ambiente ci hanno pensato Lorenzo Pellegrini e Manu Koné, che attraverso i propri profili social hanno commentato la vittoria: "Cuore e determinazione: vittoria fondamentale per il nostro cammino!", ha scritto il 7 giallorosso. "Felice di essere tornato con una vittoria", il commento invece del francese che nel carosello di foto pubblicate non ha dimenticato di inserire il suo ormai celebre lupo fatto con l'intelligenza artificiale questa volta in versione "paziente d'ospedale". Una scelta non casuale visto l'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un mese.