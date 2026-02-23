L'edizione 2026 di Sanremo è ormai alle porte. Oggi è in programma la conferenza stampa di presentazione mentre domani sarà il primo vero giorno di festival. Tra i protagonisti di quest'anno c'è anche Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock, che porterà in gara la canzone "Avvoltoi". Intervistato da InfoCilento, il cantante romano e romanista, ha risposto anche a qualche domanda sulla squadra giallorossa. Queste le sue parole:
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Sanremo, Eddie Brock sicuro: “Meglio il ritorno di Totti che la vittoria al Festival”
news as roma
Sanremo, Eddie Brock sicuro: “Meglio il ritorno di Totti che la vittoria al Festival”
Il cantante non ha dubbi e sceglie il ritorno in campo dell'ex capitano al successo finale
A quale momento della storia della Roma dedicheresti Avvoltoi? "A Spalletti. Al periodo Totti-Spalletti"
Preferiresti vincere Sanremo o rivedere Totti in campo? "No, meglio Totti che torna a giocare a calcio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA