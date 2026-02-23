Sanremo, Eddie Brock sicuro: “Meglio il ritorno di Totti che la vittoria al Festival”

Il cantante non ha dubbi e sceglie il ritorno in campo dell'ex capitano al successo finale

L'edizione 2026 di Sanremo è ormai alle porte. Oggi è in programma la conferenza stampa di presentazione mentre domani sarà il primo vero giorno di festival. Tra i protagonisti di quest'anno c'è anche Edoardo Iaschi, in arte Eddie Brock, che porterà in gara la canzone "Avvoltoi". Intervistato da InfoCilento, il cantante romano e romanista, ha risposto anche a qualche domanda sulla squadra giallorossa. Queste le sue parole: