Stadio della Roma, ripresi questa mattina gli scavi nella zona dell’ex demolitore

I passi avanti della Roma proseguono in campo ma anche al di fuori, legati in particolare al progetto del nuovo stadio. Secondo quanto riportato da Alessio Di Francesco, dopo molti mesi di stop, questa mattina a Pietralata sono ripresi gli scavi archeologici nell'area occupata dall'ex demolitore. La zona, situata in Via degli Aromi, è stata al centro di un lungo contenzioso legale tra il Comune e i proprietari dell'autodemolitore chiusa a favore del primo lo scorso giugno: "Roma Capitale è finalmente rientrata in possesso dell’area occupata abusivamente da oltre 20-30 anni da un auto demolitore", queste le dichiarazioni dell'assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia dopo la sentenza. Oggi dunque sono ufficialmente ripresi gli scavi in quell'area segnando un ulteriore passo in avanti per la costruzione del nuovo stadio della Roma.