Mourinho, il gesto a fine partita svela il futuro: “Io resto qui”

La notizia che in molti aspettavano è arrivata: José Mourinho, con un gesto, ha fatto capire che il prossimo anno resterà alla Roma. I giallorossi hanno concluso la sua stagione battendo lo Spezia in casa 2-1 grazie alle reti di Zalewski e Dybala e si sono qualificati in Europa League. L'Olimpico ha regalato il solito spettacolo e a fine partita ha applaudito i giallorossi che hanno fatto il giro di campo. In mezzo al terreno di gioco è arrivato anche Mourinho (qualche minuto dopo perché era squalificato) che ha ricevuto una vera e propria ovazione da parte del pubblico. José ha salutato tutti e ha confermato il suo futuro. Con un gesto ha fatto capire che resterà, ha indicato col dito il prato dell'Olimpico rispondendo a un tifoso che in Tribuna Monte Mario gli chiedeva dove sarebbe andato. Lui lo ha guardato e ha confermato che il suo futuro sarà a Roma: "Resto qui". Nel pre-partita e durante la gara contro lo Spezia, l'Olimpico gli ha dedicato un tributo con cori e striscioni. La Curva Sud ha scritto "Mou Roma è con te", mentre in Tribuna Tevere "Un solo uomo al comando...José Mourinho per mille anni!".