La Sud attacca Taylor: “Fottuta vergogna”. Poi si schiera con Mou: “Roma è con te”

La Roma torna in campo contro lo Spezia dopo la delusione in finale di Europa League. I tifosi hanno sostenuto i giallorossi per tutta la stagione e anche per l'ultima dell'anno l'Olimpico è completamente sold out. La Curva Sud ringrazia i ragazzi di Mourinho per il bellissimo percorso europeo: "145 minuti di battaglia avete onorato Roma e la nostra maglia. Grazie di tutto ragazzi". Altri striscioni anche in tribuna Tevere: "Non c'è sconfitta che possa salfire la nostra fede...Forza Roma nostra" e "Grazie ragazzi, l'avete onorata". Non mancano le polemiche per il penalty non concesso da Taylor: "31-5-23 Mancò il rigore non il valore" e la Curva Sud cita Mourinho: Taylor fucking shame (fottuta vergogna).