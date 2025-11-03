Roma, sei senza Joya: ecco le possibili mosse di Gasp con Rangers e Udinese

Ancora due gare, da vincere. Poi la sosta. Ma di certo a Glasgow e contro l'Udinese all'Olimpico, Gasperini dovrà fare a meno di Dybala e Ferguson. Se dell'assenza del secondo se ne accorgeranno solo i parenti, quella dell'argentino rappresenta un problema non da poco. Nelle ultime partite, infatti, Gasperini aveva affidato a lui la regia di un attacco che era tornato a girare almeno con Sassuolo e Parma. Ora quello spazio resta vuoto e Gasp ha tre soluzioni per provare a riempirlo, almeno numericamente. La prima e più scontata riporta Artem Dovbyk tra i titolari, con alle spalle Soulé e uno tra Pellegrini e Bailey. Ipotesi questa che potrebbe vedersi contro i Rangers giovedì prossimo. Una partita che la Roma non può permettersi di sbagliare dopo i due ko con Lille e Plzen. La strada B porta ancora all'attacco leggero con Cristante ancora avanzato, al fianco di Soulé ci sarebbe quindi Bailey a meno che Gasp non voglia rispolverare El Shaarawy. Difficile, perché nessuno di questi nomi ha le caratteristiche di un nove, vero o falso che sia. Toccherà quindi probabilmente a Dovbyk, chiamato ora a non sbagliare più.