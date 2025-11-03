Dybala, ora il dibattito è aperto: 19° infortunio in giallorosso e un futuro incerto

La conta è arrivata a 19. Tanti sono gli stop muscolari che hanno obbligato Paulo Dybala ad alzare bandiera bianca, spesso nel momento di massima espressione del suo calcio. Era successo lo scorso anno dopo un periodo quasi perfetto con Ranieri, è accaduto ieri a San Siro dove oltre alla beffa su rigore è arrivato un infortunio che lo metterà fuori gioco almeno fino alla prossima sosta. Paulo ha saltato il 50% delle partite giocate dalla Roma nell'ultimo triennio. Una considerazione che può pesare in ottica rinnovo di contratto. La Roma, infatti, era propensa a spalmare lo stipendio su due o più annualità ma prima voleva valutare il reale recupero della Joya che con Gasperini aveva mostrato una forma atletica diversa rispetto al passato. Il nuovo stop impone riflessioni e divide ancora la piazza tra chi sa che la classe dell'argentino è fondamentale anche a mezzo servizio e chi è stufo di doverci rinunciare così spesso.