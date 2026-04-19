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A Coverciano va in scena “Inside the Sport”: tra i premiati c’è anche Pellegrini

A Coverciano va in scena “Inside the Sport”: tra i premiati c’è anche Pellegrini - immagine 1
La cerimonia è in programma domani alle ore 15
Redazione

Domani Coverciano sarà il teatro dell’evento “Inside the Sport 2026”. Alle ore 15, presso il Museo del Calcio all’interno del Centro Tecnico FIGC, andrà in scena la cerimonia di premiazione che coinvolgerà numerose figure del panorama sportivo italiano. Dai dirigenti ai calciatori, saranno molti i protagonisti presenti alla manifestazione. Tra i dirigenti - come riportato dall'Ansa - premi alla carriera per Giuseppe Marotta e Antonio Percassi, mentre tra gli allenatori riceveranno un riconoscimento Roberto Mancini e Fabio Grosso. Premiati anche i calciatori come Lorenzo Pellegrini e Zapata, insieme ai giovani rappresentanti del calcio italiano Davide Bartesaghi e Marco Palestra, oltre Riccardo Orsolini Matteo Dagasso.

 

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